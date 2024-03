Bologna-Inter, gara valida per la 28a giornata di Serie A. Al Dall’Ara i nerazzurri cercano una vittoria prima della sfida con l’Atletico Madrid, che permetta di aumentare ulteriormente il divario con la Juventus. A partire dalle ore 18, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Bologna-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI BOLOGNA-INTER

90+7′ | FINISCE QUI!

0-1 il risultato finale, gol di Bisseck! Altra, ennesima vittoria per l’Inter!

95′ | Problema muscolare per Arnautovic, l’Inter chiude in dieci uomini.

81′ | Ammonito Klaassen per proteste.

80′ | Ultimo cambio Inter: fuori Barella, dentro Klaassen.

79′ | Ultimi cambi Bologna: fuori Odgaard e Zirkzee, dentro Orsolini e Castro.

77′ | Errore di Asllani in uscita che manda Zirkzee e Ferguson contro Bastoni, l’olandese calcia in porta ma Sommer respinge.

74′ | Destro da fuori area di Ferguson, palla fuori con Sommer in controllo.

73′ | Altro cambio Bologna: fuori Saelemaekers, dentro Ndoye.

69′ | Primo cambio Bologna: fuori Aebischer, dentro Moro.

65′ | Altro cambio Inter: fuori Thuram, dentro Arnautovic.

60′ | Doppio cambio Inter: fuori Calhanoglu e Mkhitaryan, dentro Asllani e Frattesi.

48′ | Tiro-cross di Posch che sfiora il palo alla destra di Sommer.

47′ | Ammonito Freuler per uno step on foot su Mkhitaryan.

46′ | Comincia la ripresa.

45′ | Primo cambio Inter all’intervallo: fuori Carlos Augusto per un problema al polpaccio, dentro Dumfries.

2° TEMPO

45+1′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

0-1 il risultato parziale, gol di Bisseck!

44′ | Bell’uno-due sulla destra tra Sanchez e Darmian, cross teso in mezzo con Kristiansen che in scivolata anticipa Barella.

37′ | BISSSSSEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCCCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Da terzo a terzo! Cross di Bastoni dalla sinistra per l’inserimento sul palo opposto di Bisseck che di testa in tuffo batte Skorupski!

34′ | Gran destro da lontanissimo di Ferguson, Sommer respinge.

25′ | Ammonito Zirkzee per fallo su Calhanoglu.

21′ | Thuram scippa la palla a Kristiansen e mette Barella solo davanti a Skorupski dentro l’area di rigore, Nicolò ci pensa troppo e la spara addosso al portiere.

15′ | Grande occasione per Darmian! Premiato da un rimpallo sul passaggio di Bisseck si ritrova in area in ottima posizione per calciare di sinistro ma mette a lato.

10′ | Buona azione sulla sinistra con Bastoni che cerca Carlos Augusto, palla spizzata col tacco che arriva a Sanchez, sinistro debole respinto da Skorupski.

1′ | Fischia l’arbitro Pairetto, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BOLOGNA-INTER

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 26 Lucumi, 15 Kristiansen; 8 Freuler, 20 Aebischer, 19 Ferguson; 21 Odgaard, 9 Zirkzee, 56 Saelemaekers.

A disposizione: 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 4 Ilic, 6 Moro, 7 Orsolini, 11 Ndoye, 16 Corazza, 17 El Azzouzi, 18 Castro, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 33 Calafiori, 80 Fabbian, 82 Urbanski.

Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 70 Sanchez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 28 Pavard, 32 Dimarco.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Luca Pairetto.

Assistenti: Carbone, Giallatini.

Quarto ufficiale: Rapuano.

VAR: Mazzoleni.

Assistente VAR: Mariani.