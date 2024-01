L’Inter ottiene una vittoria fondamentale e torna al primo posto in classifica, con una partita in meno rispetto alla Juventus. All’Artemio Franchi decide il gol di Lautaro Martinez nel primo, con il risultato blindato da Sommer, che nella ripresa para un rigore a Nico Gonzalez.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER 8 – Rischia la frittata in avvio, con un passaggio leggero. Poi era stato bravo a rimediare, sebbene Nzola fosse in fuorigioco. Strepitoso su Bonaventura, salva il risultato. L’arbitro gli fischia fallo per un intervento dubbio su Nzola, ma è eccezionale nell’ipnotizzare Nico Gonzalez dal dischetto.

PAVARD 7 – Un po’ distratto nei primi secondi su un passaggio rischioso di Sommer. Nel complesso regge, senza brillare. Sale in cattedra nella ripresa, prima con una chiusura eccezionale su Nzola e poi con un salvataggio sulla linea di testa (anche se poi inutile). Spende un’ammonizione nel finale ed esce. Dall’83’ BISSECK s.v. – Dentro nel finale per duellare di testa.

DE VRIJ 5.5 – La fisicità di Nzola non è semplice da gestire e spesso va in difficoltà, permettendo all’attaccante di creare presupposti pericolosi per la Fiorentina. Fatica anche nella ripresa, anche se in alcune situazioni riesce a cavarsela.

BASTONI 6 – Poco presente in attacco, rischia il calcio di rigore su Ranieri e rimedia un giallo per fallo di mano, ma poi è decisivo con un intervento miracoloso in scivolata su Nzola. L’ammonizione lo costringe a lasciare il campo anzitempo. Dal 60′ ACERBI 7 – Decisivo nel finale su Nzola.

DARMIAN 6 – Si interessa principalmente della fase difensiva, anche perché dal suo lato agisce Bonaventura. Nel complesso tiene bene, ma così l’Inter fatica a risalire il campo dal suo lato, se non con il solo Frattesi. Dal 60′ DUMFRIES 6 – Tiene bene.

FRATTESI 6 – Prova a buttarsi con costanza nello spazio per fornire sempre una linea di passaggio. Ha un’ottima occasione per il 2-0. Dovrebbe essere più lucido in alcune scelte. Cresce di intensità nella ripresa, ma alcune scelte nella metà campo avversaria gridano vendetta.

ASLLANI 6.5 – Molto bello il cross che manda in gol Lautaro. Qualche difficoltà nella gestione del pallone, a causa del pressing della Fiorentina, ma se la cava. Tiene nel secondo tempo in fase difensiva, mostrando grande solidità mentale.

MKHITARYAN 7 – Fa tanto lavoro soprattutto in fase di non possesso ed è prezioso più di una volta. Sempre lucidissimo nelle chiusure e nel ribaltare il campo, neanche fosse un ragazzino. È l’uomo d’esperienza del centrocampo nerazzurro e si vede.

CARLOS AUGUSTO 6.5 – Faraoni gli nega la gioia del gol. Difensivamente è molto attento e compie tante buone chiusure con ottima scelta di tempo. Bravo anche a risalire il campo palla al piede, con grande gamba.

THURAM 6.5 – Si muove in modo eccezionale sul filo del fuorigioco, ma poi non trova l’assist per un miracolo di Faraoni. Le sue galoppate possono sempre essere un fattore. Cala un po’ nei primi minuti della ripresa e Inzaghi sceglie di inserire maggiore fisicità. Dal 60′ ARNAUTOVIC 6 – Entra con la voglia giusta e gestisce palloni utili.

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Si crea una buona occasione dal nulla, ma Terracciano è bravo a dirgli no. Poi di testa su calcio d’angolo trova il solito gol da bomber. Nel secondo tempo fa tantissimo lavoro per la squadra, da vero capitano. Dal 78′ SANCHEZ 6 – Ottima applicazione nel finale.

INZAGHI 7 – Avvio sornione, ma la sua squadra dà la sensazione di poter ribaltare il campo in modo pericoloso. Non a caso il calcio d’angolo del gol nasce da un’azione in cui i suoi attaccano la profondità in modo perfetto. Rischia un po’ nella ripresa e non la chiude, ma vince da grande squadra una gara fondamentale.