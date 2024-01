VIDEO – Rigore ASSURDO fischiato a Sommer: prende il pallone!

Episodio molto controverso nel secondo tempo di Fiorentina-Inter, quando l’arbitro Aureliano ha fischiato un rigore per i padroni di casa, per un fallo di Sommer su Nzola. Tuttavia, nelle immagini il portiere nerazzurro sembra prendere prima il pallone con il pugno, per poi colpire accidentalmente l’attaccante dei viola. Fortunatamente Sommer ha poi messo d’accordo tutti, parando il rigore a Nico Gonzalez.

Questo il video del fallo: