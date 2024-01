La cronaca di FIORENTINA-INTER 0-1: vittoria IN TRINCEA

Fiorentina-Inter, gara valida per la 22a giornata di Serie A. All’Artemio Franchi, gli uomini di Simone Inzaghi cercano la vittoria per ritrovare il primo posto in classifica, in vista del big match contro la Juventus di settimana prossima. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Fiorentina-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI FIORENTINA-INTER

90+5′ | FINISCE QUIIIIIIIIIIIIIII!

0-1 il risultato finale, gol Lautaro Martinez!

93′ | Ci prova anche Barak di testa su calcio d’angolo, palla ancora alta.

90′ | Ranieri colpisce di testa su calcio d’angolo, palla alta.

82′ | Ultimo cambio per l’Inter: fuori Pavard appena ammonito, dentro Bisseck.

77′ | Altro cambio per l’Inter: fuori Lautaro Martinez, dentro Sanchez.

76′ | SOMMER PARA UN RIGOREEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Fallo (e giallo) di Yann in uscita su Nzola, sebbene lo avesse anticipato prendendo per primo il pallone. Dal dischetto Nico Gonzalez tira malissimo e Sommer blocca!

69′ | Occasionissima per Nzola (che farebbe fallo su de Vrij, non sanzionato dall’arbitro) il cui tiro viene deviato da Pavard e termina nelle mani di Sommer.

64′ | Gol di Arnautovic annullato per fuorigioco precedente di Mkhitaryan.

60′ | Triplo cambio Inter: fuori Darmian, Bastoni e Thuram, dentro Dumfries, Acerbi e Arnautovic.

55′ | Tiro-cross di Parisi dalla trequarti con palla che sfiora il palo alla sinistra di Sommer.

54′ | Altra buona ripartenza eseguita da Thuram e Frattesi, filtrante per Lautaro che calcia in porta ma in maniera troppo debole.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+2′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

0-1 il risultato parziale, gol di Lautaro Martinez

45′ | Salvataggio clamoroso alla disperata di Bastoni in scivolata su Nzola, che però partiva da una posizione di leggero fuorigioco non rilevato.

42′ | Ammonito Bastoni per un fallo di mano che interrompe una potenziale occasione pericolosa per la Fiorentina.

35′ | Bonaventura si trova il pallone addosso nel cuore dell’area, calcia debole ma preciso e Sommer risponde a mano aperta.

33′ | Frattesi calcia dal limite dell’area, Terracciano respinge.

31′ | Ripartenza travolgente di Thuram dalla linea di metà campo a bruciare tutti i difensori, arriva fino al limite dell’area ma poi inciampa clamorosamente da solo cadendo a terra senza riuscire a calciare.

16′ | Corner fotocopia al nostro battuto dalla Fiorentina sull’asse Duncan-Martinez Quarta, ma il tiro del difensore finisce fuori.

14′ | LAUTAROOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAARTINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZ

Corner battuto sul primo palo da Asllani per l’arrivo di Lautaro che anticipa perfettamente tutti di testa e batte Terracciano!

13′ | Filtrante meraviglioso verso Thuram che si invola sulla fascia, cross teso per Carlos Augusto che deve solo appoggiare a porta vuota ma viene clamorosamente anticipato dal difensore che mette in angolo.

10′ | Gol annullato a Nzola per fuorigioco.

9′ | Errore pazzesco di Martinez Quarta in palleggio che regala palla a Lautaro, conduce fino in area con Ranieri davanti ma calcia alto, con deviazione.

1′ | Fischia l’arbitro Aureliano, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-INTER

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 22 Faraoni, 28 Martinez Quarta, 16 Ranieri, 65 Parisi; 6 Arthur, 32 Duncan; 11 Ikoné, 5 Bonaventura, 18 Nzola; 9 Beltrán.

A disposizione: 30 Martinelli, 40 Vannucchi, 4 Milenkovic, 8 M. Lopez, 10 Gonzalez, 7 Sottil, 19 Infantino, 26 Mina, 33 Kayode, 37 Comuzzo, 38 Mandragora, 72 Barak, 73 Amatucci.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 17 Buchanan, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 41 Akinsanmiro, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: GIANLUCA AURELIANO.

Assistenti: Imperiale, Vecchi.

Quarto ufficiale: Giua.

VAR: Valerio Marini.

Assistente VAR: Doveri.