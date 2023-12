L’Inter sfida il Genoa in trasferta nell’ultima partita del suo 2023, con la possibilità di vincere per allungare momentaneamente a +7 sulla Juventus – impegnata domani contro la Roma – e prendersi il titolo simbolico di campione d’inverno.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 5 – Mai realmente impegnato fino a quel momento, malissimo sul gol di Dragusin. Incerto anche in un un paio di uscite successive. Brividi anche nel secondo tempo, sul colpo di testa di Vasquez.

BISSECK 6,5 – Si rivela ancora una volta utile in fase di spinta. Ottima lettura difensiva nel secondo tempo, quando è provvidenziale su un cross di Gudmundsson.

ACERBI 6 – Salva diverse situazioni pericolose nel momento di massima sofferenza nerazzurra, a metà del primo tempo. Poi non è impeccabile, insieme a Carlos Augusto, sul pareggio genoano. Vicino al gol nel secondo tempo, Martinez glielo nega.

BASTONI 6,5 – Attento in fase difensiva, prova più volte il lancio in diagonale che sembra essere una delle poche situazioni potenzialmente pericolose per il Genoa. Uno dei pochi a mantenere la lucidità in fase d’impostazione.

DARMIAN 5,5 – Più impegnato in fase di copertura, ma arriva in ritardo diverse volte soffrendo i ritmi del Genoa. Fa poco in avanti. DAL 78′ DUMFRIES 5,5 – Non si capisce perché stazioni sulla sinistra: è sintomo della confusione che contraddistingue la sua (breve) partita.

BARELLA 5,5 – Parte bene, poi la prestazione cala con il passare dei minuti. E come nei giorni peggiori sale il nervosismo e ricominciano le sbracciate. Dal 78′ FRATTESI SV –

CALHANOGLU 5,5 – In ombra fino al 35′, poi con un tiro da fuori spaventa il Genoa. Soffre i pari ruolo avversari, si vede poco, perde palloni insoliti e contrasti con troppa leggerezza.

MKHITARYAN 5 – Calcia male nell’area di rigore avversaria in avvio di gara, poi va in grossa difficoltà contro l’intensità del centrocampo genoano. Pessima partita.

CARLOS AUGUSTO 5,5 – Male sul gol avversario, si fa sovrastare di testa da Dragusin. Non incide mai in fase offensiva.

THURAM 5,5 – Ha poche occasioni per sfondare e attaccare la profondità, ma non le sfrutta come è solito fare. Non è nel suo miglior miglior momento stagionale, è chiaro.

ARNAUTOVIC 7 – Il gol è soltanto una conseguenza della prestazione. La forma fisica sembra da subito in netto miglioramento rispetto alle ultime uscite e già al primo minuto manda in porta Mkhitaryan, prima di servire una bella palla a Carlos Augusto. Fa valere l’altezza aiutando su punizioni e corner degli avversari, ma anche con preziose sponde in attacco. Pericoloso anche a inizio ripresa con un tiro al volo. Dal 70′ SANCHEZ 6 – Si vede pochissimo, non incide sulla gara.