Genoa-Inter, Inzaghi: “Non ho consigli da dare ad Arnautovic perché…”

Poco prima del fischio d’inizio del Ferraris, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn per presentare Genoa-Inter, ultima gara del 2023 nerazzurro valida per la 18a giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni:

GENOA – “È una partita insidiosa, contro una squadra che sta bene fisicamente e mentalmente. Arriva da risultati positivi e dovremo fare una partita da vera Inter“.

ARNAUTOVIC – “Un consiglio per lui? Chiaramente gli attaccanti vivono per il gol, ma devono essere bravi a mettersi al servizio della squadra. Non ho consigli specifici per Arnautovic, ma per tutte le nostre punte che devono aiutarci a fare un’ottima gara“.