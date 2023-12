Ultima del 2023 per l’Inter, che nella 18a giornata di Serie A affronta il Genoa al Ferraris. I nerazzurri vogliono prendersi i tre punti per consolidare il primato in classifica e portarsi momentaneamente a +7 sulla Juventus seconda.

Simone Inzaghi conferma gli undici visti contro il Lecce, optando ancora per Bisseck in difesa in luogo di Pavard. In attacco, con Lautaro ancora assente per infortunio, il tecnico piacentino ripropone il tandem composto da Thuram e Arnautovic.

Alberto Gilardino ha tutta la rosa a disposizione, compresi i rientranti Retegui e Messias. Entrambi, però, partiranno dalla panchina. In attacco, infatti, il tecnico genoano sceglie la coppia composta da Gudmundsson ed Ekuban.

Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Inter: