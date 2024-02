L’Inter toglie l’asterisco dal suo calendario con un’altra prestazione da schiacciasassi. A San Siro, i nerazzurri battono l’Atalanta 4-0, nel recupero della 21a giornata di Serie A, segnando 2 gol per tempo: Darmian e Lautaro Martinez nel primo tempo, Dimarco e Frattesi nella ripresa.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER 6 – Incolpevole sul gol annullato a De Ketelaere, con la deviazione di Pavard che lo spiazza. Per il resto rimane praticamente inoperoso.

PAVARD 6 – Grave il passaggio in orizzontale corto, che genera il vantaggio dell’Atalanta. L’annullamento salva la sua partita, che per il resto è la solita grada di buona sicurezza, condita da una discreta spinta offensiva.

DE VRIJ 7 – Altra prestazione autoritaria, contro un avversario sfuggente come De Ketelaere, che però combina poco. Si conferma in un ottimo momento di forma, chiudendo bene gli spazi con personalità e concentrazione.

BASTONI 7 – Rimedia all’errore di Pavard con il suo intervento in anticipo su Miranchuk, che di fatto è decisivo per il tocco di braccio del russo, che porta all’annullamento. Dà due palle meravigliose a Barella e Lautaro Martinez. La sua presenza in campo è un fattore tecnico evidente.

DARMIAN 7 – Parte pimpante, ma rimedia un giallo a causa di un’incomprensione con Lautaro. Trova il primo gol con la maglia dell’Inter in stagione, seguendo l’azione con grande intelligenza. Si divora il 2-0 da ottima posizione. Viene sostituito all’intervallo a causa del cartellino giallo. Dal 46′ DUMFRIES 6.5 – Entra con grande intensità e voglia di incidere.

BARELLA 7 – Prova anche a cercare la giocata personale, ma la sua gara è utile soprattutto nelle piccole cose. Non lo renderanno il nerazzurro più appariscente in campo, ma a Inzaghi va benissimo che sia così.

ASLLANI 7 – Prova più complessa rispetto alla gara con il Lecce, ma si cala nel ruolo con personalità. Si prende anche qualche rischio in più, a testimonianza di come stia crescendo tecnicamente e mentalmente di partita in partita.

MKHITARYAN 7 – Il solito movimento perpetuo e non a caso genera l’errore di Carnesecchi con un inserimento profondo. Solita gara da professore e, sul 3-0, Inzaghi gli concede un po’ di meritato riposo. Dal 62′ FRATTESI 7 – Entra dalla panchina e ci mette 10 minuti a trovare il gol. Poi però deve usicre per infortunio. Dal 73′ KLAASSEN 6 – Entra con la solita applicazione.

DIMARCO 7.5 – La sua spinta sulla sinistra è decisiva. In avvio di secondo tempo prova a mettersi in proprio, con una conclusione insidiosa, poi è lestissimo a realizzare il 3-0, dopo la parata da dischetto di Carnesecchi. Dal 68′ CARLOS AUGUSTO 6.5 – Entra a risultato acquisito, ma ha voglia di dare il suo contributo.

ARNAUTOVIC 6 – Vuole dare una mano ai compagni e nella prima parte di gara fa tanto movimento per essere un punto di riferimento. Gli manca il guizzo negli ultimi metri e il tanto lavoro lontano dall’area lo sfianca con il passare dei minuti.

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Fa tanto movimento per farsi trovare dai compagni e l’azione del vantaggio è tutta merito suo: movimento incontro e imbucata che genera l’uscita errata di Carnesecchi. Sbatte sulla traversa con una bella conclusione al volo, ma poi segna con un capolavoro mancino. Continua la maledizione dal dischetto, ma è un dettaglio in un’altra serata magica. Dal 68′ – SANCHEZ 7 – Delizioso l’assist per Frattesi.

INZAGHI 8 – La sua squadra inizia con autorità, poi Pavard gli fa prendere un bello spavento, fortunatamente rientrato grazie al VAR. L’Inter non si scompone e continua a giocare senza paura, trovando il vantaggio. Il raddoppio di Lautaro nel recupero del primo tempo è fondamentale. Nella ripresa i nerazzurri giocano sul velluto, dominando l’Atalanta in lungo e in largo.