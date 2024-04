L’Inter riprende la marcia verso lo Scudetto dopo la sosta e batte 2-0 l’Empoli con una prova autoritaria. I nerazzurri la sbloccano subito con Dimarco e poi cercano di gestirla per gran parte del tempo, fino al raddoppio di Sanchez che chiude la gara.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

AUDERO 6 – Attento sul destro dal limite di Marin. Sui cross dell’Empoli tende a rimanere un po’ troppo sulla linea di porta, ma è una piccola insicurezza che può anche essere giustificata dalla poca abitudine a giocare.

PAVARD 6.5 – Avvio molto più attento difensivamente rispetto alle ultime uscite. Nel secondo tempo arriva anche due volte alla conclusione, ma prima Thuram involontariamente e poi Bereszynski gli murano il tiro.

ACERBI 6.5 – Gara attenta che non sembra risentire degli eventi delle ultime settimane. Niang si muove molto e questo ogni tanto gli dà qualche grattacapo nel posizionamento difensivo, ma senza particolari patemi. Prova anche a proporsi molto in avanti nel possesso.

BASTONI 7 – Mette di nuovo il suo zampino sul gol, con un altro assist di ottima qualità. Colpisce un palo clamoroso dopo un inserimento palla al piede eccezionale. Molto attento anche difensivamente, con ottimo senso della posizione. Dal 77′ DUMFRIES 7 – Entra e serve subito l’assist per il prezioso 2-0.

DARMIAN 6 – Attento come sempre nel tenere la posizione, è poco presente in fase offensiva. Il suo contributo cresce in avvio di ripresa, ma non riesce a essere troppo incisivo.

BARELLA 7 – Molto attivo con i suoi inserimenti e con un paio di giocate tecnicamente molto interessanti. Fallisce una buona occasione in avvio di ripresa. Dà una palla strepitosa a Pavard, con un delizioso tocco sotto. Sempre prezioso in fase di possesso.

CALHANOGLU 6 – Gara ordinata, ma non appariscente come in altre occasioni. Nella ripresa prova a mostrare maggiore intraprendenza, ma non riesce ad alzare troppo il ritmo. Viene rilevato a metà della ripresa, forse per il fastidio all’adduttore accusato nel riscaldamento. Dal 69′ ASLLANI 6.5 – Entra con voglia e dà ritmo alla manovra.

MKHITARYAN 6.5 – Autore di un prezioso intervento difensivo in area nerazzurra. Solito contributo in possesso. Nella ripresa si rende autore di un inserimento molto interessante, ma tende a mantenere più la posizione rispetto alla prima frazione. Instancabile. Dall’84 FRATTESI s.v. – Pochi minuti a diposizione per dare il suo contributo, ma ha una buona occasione.

DIMARCO 7.5 – Sblocca subito la gara con una girata al volo strepitosa! Il suo contributo è sempre molto importante e si muove molto anche sull’asse orizzontale del campo, finendo a giocare sulla fascia destra in un paio di circostanze. Dal 69′ CARLOS AUGUSTO 6 – Entra da esterno, ma viene presto spostato nel ruolo di Bastoni.

THURAM 5 – Prova a mettersi subito in partita con tanti movimenti senza palla. Gli manca un po’ di incisività e con il passare dei minuti tende a perdere di intraprendenza e brillantezza, senza riuscire a dare un vero contributo negli ultimi metri.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Vicino al gol di testa dopo pochi minuti. Ha voglia di fare gol e si vede, ma non ha troppe occasioni. Non rinuncia al gioco per i compagni, con alcune imbucate di ottima qualità e intelligenza. Esce scuotendo la testa. Dal 77′ SANCHEZ 7 – Trova il gol alla prima occasione.

INZAGHI 6.5 – L’Inter toglie ogni dubbio, schiacciando subito l’Empoli e sbloccandola dopo 5 minuti. Poi la sua squadra sembra accontentarsi un po’ e abbassa il ritmo. Il secondo tempo è di pura gestione, con la rete costruita con i cambi, che mette in ghiaccio la gara.