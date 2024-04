La CRONACA di INTER-EMPOLI 2-0: fuga di Pasqu(ett)a!

Inter-Empoli, gara valida per la 30a giornata di Serie A. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi cercano la vittoria al rientro dalla sosta per continuare la marcia verso il 20° Scudetto. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Empoli!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-EMPOLI

90+4′ | FINISCE QUI!

2-0 il risultato finale, gol di Dimarco e Sanchez!

89′ | Ammonito Cacace per un fallo su Pavard.

83′ | Ultimo cambio Inter: fuori Mkhitaryan, dentro Frattesi.

82′ | Altro doppio cambio Empoli: fuori Gyasi e Niang, dentro Cancellieri e Destro.

80′ | ALEXIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Cross teso dalla destra di Dumfries, la palla sorpassa Thuram e arriva perfetta per Sanchez che deve solo appoggiare a porta vuota!

79′ | Ci prova anche Asllani da fuori area, conclusione troppo centrale.

76′ | Altro doppio cambio Inter: fuori Bastoni e Lautaro Martinez, dentro Dumfries e Sanchez.

73′ | Doppio cambio Empoli: fuori Pezzella e Bastoni, dentro Cacace e Fazzini.

71′ | Dribbling di Lautaro in mezzo a tre al limite dell’area, tiro però troppo debole per impensierire Caprile.

68′ | Doppio cambio Inter: fuori Dimarco e Calhanoglu, dentro Carlos Augusto e Asllani.

65′ | Ammonito Cambiaghi per aver allontanato il pallone dopo un fischio dell’arbitro.

65′ | Salvataggio clamoroso di Bereszynski che mura un destro a botta sicura di Pavard da dentro l’area, lanciato da un super filtrante di Barella.

58′ | Grande azione tutta di prima sulla destra tra Barella, Darmian e Dimarco, cross teso per Mkhitaryan che di prima calcia altissimo.

52′ | Clamorosa chance sprecata da Barella, che calcia dal limite dell’area senza difensori al seguito ma stringe troppo e mette fuori.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+1′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

1-0 il risultato parziale in un primo tempo non brillantissimo, gol di Dimarco.

40′ | Tiro di controbalzo di Cambiaghi sugli sviluppi di un calcio di punizione, ancora centrale per Audero.

26′ | Gran destro da fuori area di Marin, bravo Audero a deviare sopra la traversa.

23′ | Barella pesca Lautaro al limite dell’area, finta col destro e sinistro secco ma centrale per Caprile.

21′ | Tiro complicato di Niang dopo un controllo non preciso, Audero blocca sulla sua sinistra.

19′ | Triangolo chiuso tra Bastoni e Lautaro, il centrale arriva in area con una galoppata imperiosa dai trenta metri, calcia forte e colpisce il palo pieno!

5′ | CHE GOL DI DIMARCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Cross in mezzo di Bastoni per Dimarco che si trovava al limite dell’area sul lato destro, sinistro di prima e palla in rete! Gol fantastico!

3′ | Cross morbido di Barella per Lautaro nell’area piccola, Caprile si oppone al suo colpo di testa.

1′ | Fischia l’arbitro Dionisi, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-EMPOLI

INTER (3-5-2): 77 Audero; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 5 Sensi, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

EMPOLI (3-4-2-1): 25 Caprile; 19 Bereszynski, 4 Walukiewicz, 33 Luperto; 11 Gyasi, 18 Marin, 30 S. Bastoni, 3 Pezzella; 27 Zurkowski, 28 Cambiaghi; 10 Niang.

A disposizione: 1 Perisan, 12 Seghetti, 2 Goglichidze, 7 Shpendi, 8 Kovalenko, 9 Caputo, 13 Cacace, 17 Cerri, 20 Cancellieri, 21 Fazzini, 23 Destro.

Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: FEDERICO DIONISI.

Assistenti: Valeriani, Fontemurato.

Quarto ufficiale: Monaldi.

VAR: Marini.

Assistente VAR: Mariani.

Squalificati: Maleh (E).

Diffidati: Lautaro Martinez, Mkhitaryan, Pavard (I); Grassi, Gyasi (E).