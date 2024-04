Retroscena gol Dimarco: ecco perché non c’è fuorigioco di Thuram

L’Inter ha chiuso in vantaggio 1-0 il primo tempo contro l’Empoli. A San Siro, i nerazzurri hanno sbloccato la gara con uno splendido gol di Dimarco dopo pochi minuti, sebbene ci fossero alcuni dubbi sulla posizione di Thuram all’inizio dell’azione.

Secondo Luca Marelli, opinionista arbitrale di DAZN, ci sarebbero dei dubbi sul possibile fuorigioco del francese. Tuttavia, nel prosieguo dell’azione c’è stato un tentativo di passaggio dello stesso attaccante, rinviato da Bereszynski dentro l’area.

Quella del polacco è una giocata a tutti gli effetti, che ha dato il via a una nuova azione, impedendo dunque l’intervento del VAR sulla posizione di Thuram. Il rinvio del giocatore dell’Empoli è da considerarsi una giocata a termini di regolamento per due motivi: la palla arriva rasoterra sui suoi piedi e non ci sono avversari a infastidirlo vicino a lui.