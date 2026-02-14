14 Febbraio 2026

Pagelle LIVE Inter-Juventus: voti e giudizi

Voti e giudizi in tempo reale

Queste le pagelle di Inter-Juventus, match della venticinquesima giornata di Serie A.

Pagelle Inter-Juventus: migliori e peggiori in campo

SOMMER 6 –

BISSECK 6 –

AKANJI 6 –

BASTONI 6 –

LUIS HENRIQUE 6.5 –

BARELLA 6 –

ZIELINSKI 6 –

SUCIC 6 –

DIMARCO 6 –

LAUTARO MARTINEZ 6 –

THURAM 6 –

CHIVU 6 –

Inter-Juventus: il tabellino

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Çalhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

JUVENTUS (4-3-3): 16 Di Gregorio; 15 Kalulu, 3 Bremer, 6 Kelly, 27 Cambiaso; 22 McKennie, 5 Locatelli, 21 Miretti; 7 Conceiçao, 30 David, 10 Yildiz.
A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 2 Holm, 4 Gatti, 8 Koopmeiners, 11 Zhegrova, 13 Boga, 17 Adzic, 18 Kostic, 20 Openda, 32 Cabal. Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: La Penna
Assistenti: Meli-Alassio
IV ufficiale: Doveri
VAR: Chiffi
AVAR: Abisso

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.