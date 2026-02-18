Queste le pagelle di Bodo Glimt-Inter, match valido per l’andata dei playoff di Champions League

SOMMER 5.5 – Subisce tre reti ma non ha particolari responsabilità.

AKANJI 5 – Mal posizionato come tutta la difesa nel secondo e terzo gol.

ACERBI 5 – Difesa spesso in confusione e lui sarebbe dovuto esserne il leader. Affaticato e poco lucido.

BASTONI 5 – Non sembra pienamente concentrato: un fallo inutile e un paio di palloni persi di troppo. Mal posizionato come tutta la difesa nel secondo e terzo gol.

DARMIAN 6 – Prima stagionale da titolare, buon approccio e sfiora il gol con un bel tiro al volo che si spegne sul palo. LUIS HENRIQUE (DAL 76′)

SUCIC 5 – Troppo leggero ed impreciso.

BARELLA 5 – Sciupa un’ottima occasione con un tiro troppo centrale. In generale, poco preciso e confusionario.

MKHITARYAN 5 – Non segue l’inserimento di Fet che trova la rete del vantaggio. Partita insufficiente dell’armeno che non mette né intensità né precisione in campo. ZIELINSKI (DAL 76′)

CARLOS AUGUSTO 5.5 – Decisiva la sua sponda sul gol del momentaneo pareggio. Il secondo gol arriva da un suo pallone gestito male.

LAUTARO 5.5 – Partita in ombra e poco incisivo. Esce zoppicando per un problema al polpaccio sinistro. THURAM (DAL 60′)

ESPOSITO 6.5 – Gol da centravanti puro. Mezzo voto in meno perché spreca il cartellino giallo in una situazione di non particolare pericolo. BONNY (DAL 76′)