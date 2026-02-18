Bodo Glimt-Inter, formazioni UFFICIALI: la scelta in attacco
Le scelte definitive di Bodo Glimt-Inter
È tutto pronto all’Aspmyra Stadion di Bodø per l’andata dei playoff di Champions League: alle 21:00 andrà in scena la sfida tra Bodø Glimt e Inter. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:
BODØ/GLIMT (4-3-3): 12 Haikin; 20 Sjøvold, 4 Bjørtuft, 6 Gundersen, 15 Bjørkan; 26 Evjen, 7 Berg, 19 Brunstad Fet; 11 Blomberg, 9 Høgh, 10 Hauge.
A disposizione: 1 Faye Lund, 45 Sjong, 2 Nielsen, 5 Aleesami, 8 Auklend, 14 Saltnes, 21 Helmersen, 21 Klynge, 23 Riisnæs, 24 Bassi, 25 Määttä, 94 Mikkelsen.
Allenatore: Kjetil Knutsen.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Esposito.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 17 Diouf, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 45 Bovo.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Siebert (GER). Assistenti: Seidel, Foltyn (GER). Quarto ufficiale: Schlager (GER). VAR: Dingert (GER). Assistente VAR: Brisard (FRA).