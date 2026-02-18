Bodo Glimt-Inter a rischio? La situazione

Durante la seduta di rifinitura dell’Inter all’Aspmyra Stadion di Bodø sono emerse le condizioni non ottimali del terreno di gioco, realizzato in erba sintetica. Gli interventi effettuati nei giorni scorsi per rimuovere la neve hanno comportato il sollevamento del tappeto, provocando diversi avvallamenti, particolarmente evidenti lungo le corsie laterali.

Nonostante i dubbi sollevati nelle scorse ore, la sfida tra Bodo Glimt e Inter si disputerà regolarmente. Ogni ipotesi di rinvio è stata definitivamente esclusa. Il direttore di gara ha effettuato un sopralluogo nella mattinata e ha dato il proprio benestare allo svolgimento della partita.

A fare chiarezza è stato Matteo Barzaghi, che durante il collegamento con Sky Sport ha riportato la posizione ufficiale dell’UEFA. “L’arbitro ha già visionato il campo stamattina e ha dato il suo ok. La partita, dunque, si giocherà, non c’è alcun rischio di gara in dubbio, è quello che ci dice l’UEFA”, ha spiegato il giornalista.

Nessun problema quindi per i nerazzurri, che scenderanno regolarmente in campo per l’impegno europeo in Norvegia. Il match è confermato e si disputerà come da programma.