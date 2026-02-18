Probabili formazioni Bodo Glimt-Inter: tre sorprese dal 1′

L’Inter questa sera alle ore 21.00 sarà impegnata in trasferta contro il Bodo Glimt. Cristian Chivu deve ancora sciogliere alcuni dubbi sulla formazione che scenderà in campo in Norvegia, soprattutto per quanto riguarda la coppia d’attacco.

Il ballottaggio più importante è proprio lì, dove rispetto alle indiscrezioni degli ultimi giorni che parlavano della coppa Thuram–Bonny come favorita, potrebbe a sorpresa essere scelto il tandem Pio Esposito–Lautaro. La PiLa potrebbe essere la soluzione scelta dall’allenatore nerazzurro. Il nodo sarà sciolto nella mattinata di oggi. I due attaccanti hanno dimostrato un buon feeling in diverse occasioni, soprattutto in Serie A, con 4 assist di Pio per il capitano tra campionato e coppe.

Secondo La Gazzetta dello Sport, diversi sono i ballottaggi ancora aperti. Sommer sarà tra i pali, mentre in difesa spazio a Bastoni, con dubbi tra Bisseck e Akanji e tra De Vrij e Acerbi. Se il tedesco dovesse giocare dal primo minuto, Manuel andrebbe a fare il centrale, altrimenti scalerebbe come braccetto.

A sinistra ci sarà Carlos Augusto, mentre a destra Luis Henrique si gioca il posto con Andy Diouf, in rete col Dortmund e desideroso di dimostrare a Chivu di poter fare anche l’esterno. Il brasiliano è favorito, ma l’ex Lens può avere una chance. In mezzo Barella, Mkhitaryan e uno tra Sucic e Zielinski, col polacco che però verrà probabilmente risparmiato.

Di seguito le probabili formazioni di Bodo Glimt-Inter:

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro. All. Chivu.