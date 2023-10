Papu Gomez, fosso scampato dall’Inter: squalificato per doping

Mancava qualche scandalo durante questa sosta Nazionali, e allora Relevo ha deciso di metterci del suo. Secondo il sito spagnolo, Alejandro Gomez, detto il Papu, sarebbe risultato positivo durante un test anti-doping. L’argentino verrà dunque squalificato per due anni. Una brutta notizia per il Monza che perde subito il suo nuovo acquisto a zero. Il fatto sarebbe successo nel novembre 2022, a quella data risale il test, quindi qualche giorno prima del Mondiale che avrebbe disputato con l’Argentina, quando ancora era un giocatore del Siviglia.

L’opinione di Passione Inter

Dopo l’infortunio di Marko Arnautovic, si era parlato anche del Papu come possibile opzione per rafforzare il reparto offensivo. Difficile poter prevedere una cosa simile, ma l’Inter ha evitato un problema non buttandosi subito sul mercato degli svincolati.