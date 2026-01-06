Con lo sguardo rivolto alla grande sfida di domenica contro il Napoli, Chivu si prepara a operare diverse rotazioni nell’undici che domani sera affronterà il Parma. Una trasferta che per il tecnico nerazzurro rappresenta anche un ritorno particolare, dopo la breve ma fortunata esperienza sulla panchina emiliana della scorsa stagione.

Tre nomi si candidano con forza per una maglia da titolare: Pio Esposito, Mkhitaryan e Carlos Augusto sono destinati alla promozione nella formazione iniziale. La volontà è quella di gestire le energie in vista del big match di campionato contro l’ex Antonio Conte, dosando le forze dei titolari più impiegati.

Una posizione che non vedrà cambiamenti è quella del portiere. Sommer sarà ancora tra i pali, mentre Martinez dovrà attendere. Il secondo portiere potrebbe trovare spazio più avanti, con le partite contro Lecce o Pisa che rappresentano occasioni possibili per una sua convocazione.

Il turnover mirato permetterà di arrivare freschi all’appuntamento con il Napoli senza sottovalutare l’impegno di Parma, importante per la classifica e il morale della squadra.