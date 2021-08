Parma-Inter, 500 tifosi nerazzurri al Tardini: possibile una contestazione

Ai tifosi non è andata giù la cessione di Lukaku al Chelsea

La massa umana - l'assembramento, dirà qualcuno - non avrà dimensioni mastodontiche: a Parma, oggi, per l'amichevole dell'Inter al Tardini, sono attesi circa 500 tifosi nerazzurri per i quali è dato pensare, tuttavia, che l'amichevole sarà solo un pretesto: l'occasione buona, insomma, per dare luogo a quella che La Gazzetta dello Sport di oggi definisce una mini-contestazione per le ultime mosse della società sul mercato. Anzi, la mossa: la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, che ancora non è ufficiale ma sostanzialmente - ormai - lo è.