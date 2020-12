TS – Il piano B di Conte prevede la difesa a 4: c’è un precedente in questa stagione

In barba alle critiche ricevute negli ultimi giorni, Antonio Conte sembra deciso ad andare avanti sulla sua strada e dare fiducia al lavoro del suo staff e dei suoi ragazzi. Il suo 3-5-2 non è al momento in discussione e difficilmente prossimamente diverrà oggetto di dibattito tra le sue idee. L’allenatore dell’Inter, però, è consapevole che qualche alternativa vada trovata, quantomeno a partita in corso. Ed è proprio per questo che da diverso tempo ad Appiano Gentile sta sperimentando la difesa a quattro, più una soluzione da minuti finali quando il risultato sembra in bilico.

A Torino, ad esempio, l’Inter riuscì a ribaltare il parziale vincendo per 2-4 da una situazione di svantaggio, grazie ai cambi e alla rinuncia alla difesa a tre. Conte è consapevole che non tutte le partite saranno semplice e vi sarà bisogno di rischiare in certe partite, sacrificando anche per pochi minuti il proprio credo pur di arrivare ai tre punti. In molti continuano a chiedersi giustamente perché non abbia testato lo stesso sistema anche nei minuti finali contro lo Shakhtar lo scorso mercoledì, visto che i nerazzurri non avevamo a quel punto più niente da perdere ed assumersi qualche rischio sarebbe stato più che leggittimo.

