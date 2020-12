Adani: “Conte ha migliorato l’Inter, ma gli rimprovero la gestione di Eriksen”

Il dualismo Conte-Eriksen sta diventando sempre più divisivo in casa Inter. In attesa di scoprire se domani finalmente il tecnico leccese si deciderà a rilanciare il danese dal primo minuto, in diretta su Twich ieri sera Daniele Adani – nell’appuntamento fisso con la Bobo TV insieme a Vieri, Ventola e Cassano – è tornato sull’argomento. L’ex difensore nerazzurro, che ha riconosciuto i grandi meriti di Antonio Conte nell’aver migliorato l’Inter dal suo arrivo ad Appiano Gentile, ha però rimproverato al tecnico la gestione del leccese. Soprattutto in occasione del pareggio dello scorso mercoledì contro lo Shakhtar Donestk, quando la qualità di Eriksen tra le linee avrebbe potuto realmente fare la differenza.

Queste le parole di Adani: “Antonio Conte sta facendo l’Inter migliore dal punto di vista statistico: l’anno scorso ha avuto il miglior Romelu Lukaku, arrivato da Conte e per Conte, ha preso Nicolò Barella e ha migliorato gente come Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. Però Eriksen ha avuto 99 minuti in Champions League, quindi non si può dire che è colpa sua se l’Inter è stata eliminata dalla Champions. Per cui si può dire che lui non è adatto all’Inter, ma anche che l’Inter non è adatta a lui. Come si può aumentare il tasso di qualità se non si utilizza il giocatore che ti può dare qualità, specie nello stretto? Questo è il rimprovero che faccio a Conte. Lui deve giocare contro gli stimoli, contro i minuti e nella frustrazione generale eppure è riuscito a incidere, ma ha bisogno di fiducia”.

