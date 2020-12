Di Marzio: “Conte ha chiesto due centrocampisti. Il primo è De Paul, il secondo ha un identikit preciso”

Intervenuto questa mattina sulle frequenze di Deejay Football Club, il programma radiofonico condotto da Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, l’esperto giornalista Gianluca Di Marzio ha misurato il termometro del prossimo calciomercato invernale, prospettando una situazione non proprio florida. Nel caso specifico dell’Inter, il cronista ha spiegato che Antonio Conte si sta muovendo a centrocampo, dove un buon bottino per intervenire in entrata potrebbe arrivare dalle cessioni di Christian Eriksen e Radja Nainggolan.

Queste le parole di Gianluca Di Marzio: “Il mercato di gennaio sarà ancora più complicato rispetto a settembre e ottobre, ci sono alcune società che fanno fatica a pagare gli stipendi. Sarà un mercato ancora fondato sugli scambi, penso ad esempio ad Eriksen che è in uscita. Per quanto riguarda l’Inter oltre al danese è in uscita Nainggolan. Conte vorrebbe De Paul e un centrocampista fisico, ma non è facile senza grosse possibilità economiche”.

