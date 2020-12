TS – Inter, a gennaio sarà un mercato di occasioni: i due ruoli che vuole rinforzare Conte

Come già avvenuto un anno fa, anche stavolta Antonio Conte non è pienamente soddisfatto della rosa a disposizione nonostante la buona campagna acquisti della scorsa estate. Nel gennaio 2020 il club nerazzurro gli mise così a disposizione tre nuovi calciatori, i due esterni Young e Moses più Christian Eriksen, mancando invece quel vice Lukaku che l’allenatore tanto desiderava. In vista del mercato del prossimo gennaio, ancora una volta il tecnico chiederà degli sforzi in entrata al club interista.

Conte ha fatto sapere di voler intervenire soprattutto in due ruoli: a centrocampo, dove avrebbe bisogno dei muscoli di Kanté, e in attacco, ancora alla ricerca di una quarta punta nel caso in cui dovesse partire Pinamonti. Come scritto da Tuttosport, però, prima sarà fondamentale liberare spazio all’interno della rosa, per cui l’Inter dovrà innanzitutto cedere quei calciatori come Nainggolan, Eriksen e Vecino che non fanno parte delle scelte dell’allenatore, e poi investire in entrata.

Arrivare a N’Golo Kanté sarà un’impresa quasi impossibile, così l’Inter dovrà ‘accontentarsi’ delle occasioni che le si presenteranno davanti. Tra queste, un’alternativa che piace al tecnico nerazzurro porta a Rodrigo De Paul, calciatore dotato di ottima muscolatura e interscambiabile in più ruoli del centrocampo. Per quanto riguarda il ruolo di vice Lukaku, invece, in pole nelle candidature restano sempre Giroud e Milik, ma anche in questo caso tutto dipenderà dalle condizioni che Chelsea e Napoli detteranno per le rispettive cessioni.

