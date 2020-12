Sottil: “L’Inter sarà arrabbiata. In campo con rispetto ma noi vogliamo vincere”

Dopo le parole di Zappa, anche Riccardo Sottil si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport per presentare la sfida in programma tra il suo Cagliari e l’Inter domani a pranzo alla Sardegna Arena.

Ecco le sue parole: “Secondo me saranno più arrabbiati che delusi. Verranno qui a fare battaglia ma noi vogliamo vincere senza guardare chi abbiamo di fronte. Questa è la mentalità del mister e ce la giocheremo a viso aperto. Ci sarà massimo rispetto per loro perché sono una grande squadra, ma noi penseremo a fare del nostro meglio per conquistare i tre punti”.

Un buon bilancio contro i colori nerazzurri: “Ho segnato diverse volte contro l’Inter nel campionato Primavera e nel Viareggio. Ora sarà diverso ma cercheremo tutti di fare la nostra parte”.

La lotta scudetto: “Ancora è presto perché ci sono troppe partite da giocare, ma credo che sarà una bella lotta che mancava da molti anni. Sarà uno scontro tra diverse pretendenti che resterà aperto fino alla fine”.

