Accadde Oggi – 12 dicembre 2017, Inter-Pordenone 0-0: incubo neroverde a San Siro, Spalletti salvo ai rigori

Non sempre affrontare in Coppa Italia un avversario di categorie inferiori si traduce poi in una passeggiata sul campo. È il caso del famoso Inter-Pordenone, giocatosi il 12 dicembre di tre anni fa e finito dopo una serie di calci di rigori thriller.

L’Inter di Spalletti finalmente viaggia nei piani alti della classifica e canta sulle note di Inter Bells la propria voglia di tornare a festeggiare un successo. Le certezze di Icardi e compagni però ben presto vengono a mancare, facendo precipitare la squadra in un periodo invernale decisamente nero (anche se poi i nerazzurri troveranno ugualmente la qualificazione in Champions), e tutto parte, forse non casualmente, da quella sfida ai Ramarri.

Veniamo dunque al match che vale i quarti di finale di Coppa Italia. Di fronte un club amico, alleato di mercato, che milita in Serie C e che ha fatto innamorare tutti con i post autoironici sui social nei giorni precedenti la partita, con meme come quello qui sotto:

In campo però, le amicizie svaniscono, la simpatia passa in secondo piano e c’è spazio solo per l’agonismo e la voglia di fare la storia da parte dei meroverdi. La squadra di Colucci per lo più si deve difendere, ma senza affanni. Ci provano Eder, Karamoh e Gagliardini nella prima mezz’ora, senza successo. L’occasione ghiotta però è per Magnaghi che coglie il palo. Nella ripresa Spalletti capisce che non è il caso di scherzare e manda in campo Icardi e Perisic. Il muro regge e si va ai supplementari prima e addirittura ai rigori poi. Il protagonista qui diventa Padelli che para i rigori di Misuraca e Parodi. Lulli poi calcia alto. Il rigore decisivo di Nagatomo però è soltanto il settimo, perchè in mezzo ci sono anche gli errori di Skriniar e Gagliardini. Ancora rimane il dubbio se il boato finale dei tifosi presenti nel freddo di San Siro fosse per una reale gioia, per una ritrovata voglia di scherzare o per omaggiare una squadra che era un peccato vedere eliminata dopo quel percorso entusiasmante.

LE FORMAZIONI

INTER-PORDENONE

Inter (4-2-3-1): Padelli 7; Nagatomo 6,5, Ranocchia 6, Skriniar 6, Dalbert 5 (35′ st Icardi 6); Vecino 6, Gagliardini 6; Joao Cancelo 7, Eder 5,5, Karamoh 6,5 (23′ st Perisic 5,5); Pinamonti 5 (1′ st Brozovic 6). A disp. Handanovic, Berni, Lombardoni, Santon, Borja Valero, Emmers, Candreva. All. Spalletti 6.

Pordenone (4-2-3-1): Perilli 9; Formiconi 8, Stefani 8, Bassoli 8, Nunzella 8 (11′ sts Parodi 6); Misuraca 8, Burrai 8, Lulli 8; Maza 8 (35′ st De Agostini 7), Berrettoni 8 (7′ pts Ciurria 7); Magnaghi 8. A disp. Zommers, Meneghetti, Buratto, Pellegrini, Visentin, Raffini, Martignago, Silvestro, Danza, Toffolini. All. Colucci 10.

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: Perilli (P)

Espulsi: nessuno

