CdS – Sensi come Eriksen? Guarito dall’infortunio ma non utilizzato da Conte. E contro il Cagliari…

Oltre ad Eriksen, nell’Inter di Antonio Conte c’è anche un altro “mistero” da risolvere. Come riportato dal Corriere dello Sport, Stefano Sensi si trova al momento in una situazione a tratti simile a quella del fantasista danese.

Sulla carta l’ex Sassuolo è guarito dall’ultimo guaio muscolare però per Conte non è ancora pronto o idoneo per partire dall’inizio. Eppure un anno fa la sua Inter non ne poteva fare proprio a meno. Contro il Cagliari intanto si va verso una nuova esclusione.

