GdS – Troppo timido e limitato al compitino: Conte aspetta il vero de Vrij ma si consola con Skriniar

Stefan de Vrij è uno di quei giocatori che può dare di più e risultare decisivo nella rincorsa allo scudetto in casa Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore olandese in questa prima parte di campionato è risultato un po’ troppo timido in fase di impostazione.

Conte punta tantissimo su di lui per far decollare il progetto tattico della sua Inter ma de Vrij spesso si è limitato al compitino, è apparso più bloccato e non incisivo da regista aggiunto.

In attesa di ritrovare il vero de Vrij, Conte si può consolare con il rientro di Skriniar che nella difesa a 3 ha ridato vecchie certezze: blindare la porta continuerà ad essere elemento imprescindibile nell’assalto al vertice.

