Lukaku non basta per lo scudetto. Dalla difesa a Lautaro: servono i gol di tutti

180 minuti, tantissime palle gol ma zero reti segnate allo Shakhtar. Lo 0-0 che ha sancito l’eliminazione dall’Europa è frutto anche della mancata concretezza sotto porta.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter di Antonio Conte, seppur abbia il miglior attacco del campionato, deve segnare più gol per tentare l’assalto allo scudetto. La squadra nerazzurra non può dipendere dai gol di Lukaku, tutti devono avere la stessa fame di segnare.

A partire da Lautaro. La LuLa non sempre punge e quando non lo fa l’Inter si inceppa. Fondamentale però sarà ritrovare anche i gol dei difensori, sfruttando le situazioni da palla inattive, e i guizzi delle mezzali.

Vidal e Barella sono dei maestri negli inserimenti senza palla, devono ritrovare la via del gol o almeno contribuire in maniera costante a portare pericoli nell’area avversaria. Cosa che ad esempio fa già spesso e bene Gagliardini.

