TS – Eriksen-Inter, solo un arrivederci? Ritorno a giugno solo con un altro allenatore. E spunta il Real Madrid

Christian Eriksen è destinato a lasciare l’Inter durante la finestra invernale di mercato. Come riportato da Tuttosport, dal 22 novembre il danese ha collezionato solo 28 minuti totali ed è chiaro che non rientra nei piani di Conte.

Il destino sembra scritto ma sul piatto ci sono diverse possibili soluzioni: Eriksen potrebbe andare via a titolo definitivo, inserito in uno scambio con un club di prima fascia o ceduto per almeno 30 milioni di euro.

L’Inter ora è disponibile anche a dar via i propri giocatori in prestito ma Eriksen non vorrebbe lasciare l’Inter in prestito, a meno che non abbia la garanzia di tornare a luglio e trovare un tecnico diverso da Conte. Prevedere però lo scenario a fine stagione è difficile. Rimane in piedi l’ipotesi scambio con il Psg dove milita Paredes, con il Bayern Monaco per Tolisso e con l’Arsenal per Xhaka. Ma attenzione alle sorprese, una di queste può essere il Real Madrid.

