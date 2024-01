Il PIANO di Inzaghi per far inserire rapidamente Buchanan

Tajon Buchanan ha iniziato da pochi giorni la sua avventura in maglia Inter, ma il suo periodo di ambientamento non dovrebbe durare troppo a lungo. Inzaghi, infatti, ha bisogno del canadese da subito per ristabilire equilibrio nelle rotazioni.

Ecco perché, come riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro, insieme al suo staff, avrebbe studiato un piano per portarlo subito a pieno regime. Attualmente, infatti, Buchanan non è ancora al top visto lo scarso impiego con il Bruges nelle ultime settimane.

Tuttavia, lo staff dell’Inter lo ha trovato in buone condizioni fisiche e ha studiato a lungo le sue caratteristiche per permettergli di rendere al meglio. Ecco perché, come per ogni nuovo acquisto, sono previste delle sedute specifiche, sia sul piano atletico che sul piano fisico.

L’opinione di Passione Inter

L’inserimento di Buchanan sarà fondamentale per dare finalmente a Inzaghi una vera alternativa a Dumfries, dal momento che Cuadrado non lo è mai stata veramente a causa dei continui problemi fisici. Il canadese, inoltre, potrebbe anche aggiungere qualcosa sul piano tattico, viste delle doti offensive più spiccate rispetto all’olandese.