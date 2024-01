Il Napoli RILANCIA per Zielinski: c’è la RISPOSTA del giocatore

Il Napoli sta vivendo un momento molto difficile, viste le tante difficoltà sul campo e alcune situazioni da gestire anche a livello di mercato. Tra queste c’è sempre quella legata al rinnovo di Piotr Zielinski, accostato all’Inter e sempre più proiettato verso l’addio a parametro zero. Tuttavia, i partenopei non vogliono mollare.

Ecco perché, come riferito dal Corriere dello Sport, sarebbe arrivato il rilancio di Aurelio De Laurentiis per il centrocampista polacco. Un tentativo disperato che era nell’aria, ma per il quale è arrivata la risposta negativa da parte dello stesso Zielinski.

L’offerta del Napoli sarebbe un prolungamento fino al 2025 a 5 milioni di euro a stagione, con una clausola rescissoria da 20 milioni. L’Inter, dal canto suo, sarebbe da tempo sul giocatore, con il quale avrebbe già l’accordo per giugno.

L’opinione di Passione Inter

Dare ora giudizi netti sul futuro di Zielinski non è semplice, ma l’addio al Napoli sembra farsi un’ipotesi sempre più concreta. In questo senso, il lavoro sottotraccia dell’Inter è importante per cercare di anticipare la concorrenza ed evitare spiacevoli sorprese dell’ultimo minuto.