La prossima Assemblea di Lega è attesa per il 26 gennaio, ma arrivano le prime indiscrezione sulle intenzioni del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. La volontà, infatti, sarebbe quella di rivoluzionare l’intero sistema del calcio italiano, a partire dalla Serie A.

Lo riferisce Sportitalia, che parla di una riforma drastica del numero di squadre partecipanti ai campionati professionistici. La Serie A passerebbe da 20 a 18 squadre, come anche la Serie B. La riduzione sarebbe molto pesante in Serie C, dove il numero di squadre partecipanti scenderebbe fino a 18, rispetto alle 60 attuali.

Secondo Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, questa riforma di Gravina troverebbe l’appoggio dei grandi club di Serie A, con l’opposizione delle squadre più piccole. Tra i sostenitori, in particolare, ci sarebbero Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, e Claudio Lotito, presidente della Lazio.