L’Inter è da PRIMATO: ma alcuni LIMITI preoccupano Inzaghi

I numeri dell’Inter in questa prima parte di stagione sono stati molto buoni, con i nerazzurri che hanno chiuso il girone d’andata con il miglior attacco e la miglior difesa, sebbene nelle ultime giornate si sia visto qualche scricchiolio preoccupante, che fa riflettere Inzaghi.

In particolare, come scrive il Corriere dello Sport, sono emersi alcuni limiti della rosa nerazzurra, specie in attacco, dove l’assenza di Lautaro Martinez si è fatta sentire. Anche perché la coppia di attaccanti di riserva composta da Sanchez e Arnautovic continuerebbe a non dare troppe garanzie.

Qualche difficoltà in più si è vista anche nel gioco sulle fasce e nella tenuta difensiva, dove la squadra è parsa meno solida e precisa. Molto potrebbero aver pesato anche gli infortuni, che hanno limitato le risorse a disposizione del tecnico. Con il rientro della rosa al completo (escluso Cuadrado), Inzaghi spera di recuperare tutte le certezze.

L’opinione di Passione Inter

Avere dei periodi di flessione è lo stato naturale delle cose in una stagione piena di tanti impegni come quella dell’Inter. Sul piano delle prestazioni c’è stato un appannamento nelle ultime gare e ora sta a Inzaghi ridare brillantezza e dinamismo ai nerazzurri, ai quali, va detto, i risultati per ora continuano a non mancare. E questa è la cosa più importante.