Pinamonti: “Se segno all’Inter non esulto: al futuro non ci penso”

L'attaccante di proprietà Inter: "Il mio futuro sono le vacanze al mare, poi vedremo"

Alessio Murgida

"Domani sarà un'emozione particolare, diversa da altre partite - così ha esordito Pinamonti ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com in vista della partita di domani sera tra Inter ed Empoli - Rivedrò molti miei compagni e tornerò nello stadio che per me è stata casa. Noi siamo salvi, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo stagionale, ma giocheremo la nostra partita".

"Voglio aumentare il bottino in Serie A da qui a fine stagione, ma se dovessi segnare all'Inter non esulterei per rispetto della società che mi ha cresciuto".

FUTURO -"Adesso al futuro non ci penso. Mi sto godendo un’annata piena di soddisfazioni, in cui ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato. Era tanto tempo che, sportivamente, non avevo questa serenità e questa felicità stabile, senza pensieri. Il mio futuro sono le vacanze al mare, poi vedremo".