Mercato – Satriano verrà ceduto quest’estate? Ecco cos’ha in mente l’Inter

L'attaccante uruguaiano è attualmente in prestito al Brest

L'Inter, come abbiamo detto, starebbe cercando di monetizzare anche le risorse in prestito come Andrea Pinamonti e Sebastiano Esposito: ma il discorso su Satriano invece cambia. I vertici del club nerazzurro puntano fortemente sull'attaccante uruguaiano classe 2001 e non vuole perderne il controllo. Non è da escludere, la prossima stagione, un ruolo da quarta punta per Satriano: se invece non ci dovesse essere posto per lui, l'Inter lo cederebbe al massimo in prestito.