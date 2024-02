Tutti i precedenti dell’Inter con Farris in panchina

Simone Inzaghi non sarà in panchina sabato pomeriggio durante Roma-Inter, gara valida per la 24a giornata di Serie A. Il tecnico piacentino, infatti, era diffidato ed è stato ammonito nel corso della sfida di San Siro contro la Juventus, rimediando la squalifica per il match dell’Olimpico.

Al suo posto sulla panchina nerazzurra siederà Massimiliano Farris, vice di Inzaghi e fedelissimo dell’allenatore, con il quale lavora proficuamente dai tempi delle giovanili della Lazio nel 2014. Oltre all’aspetto professionale, c’è anche la fede calcistico: Farris è nato a Milano ed è sempre stato un tifosissimo dell’Inter, tanto che da piccolo andava a guardare la Beneamata al Meazza con regolarità.

Non è la prima volta che il vice di Inzaghi lo sostituisce: successe svariate volte alla Lazio, per squalifica o in seguito al contagio da Covid del capo allenatore. All’Inter, invece, è capitato in tre precedenti: buon bottino, due vittorie e un pareggio.

Inzaghi squalificato, Farris in panchina: i precedenti all’Inter

La prima volta risale a Empoli-Inter del 27 ottobre 2021. Era la stagione d’esordio di Inzaghi e Farris a Milano e la squadra arrivava dal contestato pareggio di San Siro contro la Juventus (fallo da rigore nel finale di Dumfries) che costò anche la squalifica al tecnico. Finì 0-2 per i nerazzurri, prestazione convincente e reti di D’Ambrosio e Dimarco.

Il secondo precedente è relativo allo stesso campionato: Napoli-Inter del 12 febbraio 2022. Inzaghi ancora squalificato dopo il sanguinoso derby perso la settimana precedente con la doppietta di Giroud, nerazzurri ancora frastornati. Finisce comunque 1-1, gol di Insigne nel primo tempo (su rigore) e di Dzeko nella ripresa.

La terza volta, che è anche l’ultima, riguarda la stagione scorsa e la Champions League. Si tratta di Inter-Viktoria Plzen del 26 ottobre 2022. Inzaghi squalificato nel concitato finale del Camp Nou a Barcellona nella giornata precedente, Farris a guidare i nerazzurri verso la qualificazione aritmetica agli ottavi di Champions League, arrivata con un rotondo 4-0 grazie alla doppietta di Dzeko e alle reti di Mkhitaryan e Lukaku. Festa grande e Inter che passa il girone di ferro con Bayern Monaco e Barcellona.

Sabato pomeriggio a Roma (ore 18:00) sarà la quarta volta. L’impegno è durissimo, contro la squadra di De Rossi che sembra rinvigorita e ha recuperato molti uomini, in un Olimpico che si preannuncia infuocato. Ma Farris sa come si fa.