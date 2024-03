Preoccupazione per Arnautovic: rischia un lungo stop

Sognava un ritorno al Dall’Ara diverso e, invece, per Marko Arnautovic è arrivato un altro infortunio, subentrato nel secondo tempo di Bologna-Inter. La scena è simile a quella di fine settembre contro l’Empoli: l’austriaco rincorre il pallone nei minuti finali con grande foga, ma di colpo si tocca la coscia, con la gamba rigida, e si accascia al suolo in preda al dolore.

Questa volta si tratta della coscia destra, ma poco cambia. Si tratta di un risentimento muscolare, che verrà valutato meglio con gli esami strumentali di oggi. Tuttavia, come riportato da SOSFanta, lo stop rischia di essere lungo: l’austriaco salterà certamente l‘Ateltico Madrid, ma non solo.

L’opinione di Passione Inter

Perdere di nuovo Arnautovic in un momento delicato della stagione, con l’austriaco che stava dando segnali di crescita, è una pessima notizia. La speranza dell’Inter e di Inzaghi è che con l’imminente sosta per le nazionali, l’austriaco possa avere il tempo per recuperare e tornare a disposizione per il rush finale.