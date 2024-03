VIDEO – Inzaghi TARANTOLATO: prima si arrabbia poi applaude

Simone Inzaghi sta vivendo con grande concentrazione e intensità emotiva questa stagione piena di gioie per la sua Inter. Lo ha dimostrato anche ieri contro il Bologna, mettendo in scena il solito show in panchina.

Grazie a una telecamera dagli spalti, infatti, si può vedere il tecnico reagire con rabbia a un’occasione mancata dalla sua squadra, per poi subito lanciarsi in applausi di incoraggiamento. Una montagna russa emotiva, che dimostra il modo viscerale con cui Inzaghi vive le partite dei nerazzurri.

Questo il video: