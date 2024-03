L’Inter ha battuto il Bologna e ottenuto la sua 13a vittoria stagionale in altrettante partite nel 2024 grazie al gol di Bisseck, arrivato su assist di Bastoni. Un’azione molto particolare, con la rete confezionata dai due terzi di difesa, che ha messo in mostra il meglio del gioco di Simone Inzaghi.

Un’azione che avrà fatto la gioia del tecnico, che aveva parlato di questa possibilità lo scorso dicembre, ai microfoni di DAZN, insieme al suo ex giocatore alla Lazio, Marco Parolo. In biancoceleste Inzaghi aveva offerto una cena per un gol segnato “da quinto a quinto”, promettendo di rifarlo in nerazzurro se fosse arrivata una rete “da terzo a terzo”.

Ieri c’è stata e nel post-partita l’allenatore nerazzurro è stato interpellato in merito. Ecco la sua risposta: “La cena? Dovremo trovare il tempo, gliene devo più di una”.