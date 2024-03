L’Inter può battere la Juve anche nel record di punti

Doveva essere uno degli ostacoli più pericolosi sulla strada dell’Inter, a pochi giorni dalla sfida con l’Atletico Madrid, e in parte lo è stato. Tuttavia, la discreta prestazione del Bologna non è bastata a fermare il cammino dei nerazzurri, arrivata alla 10a vittoria consecutiva in Serie A, la 13a del 2024.

Un ruolino di marcia impressionante, che ha permesso di mettere un divario importante tra i nerazzurri e le inseguitrici. E che può permettere anche di battere il record di punti della Serie A della Juventus, siglato nella stagione 2013/14.

Con Conte in panchina, i bianconeri sono arrivati a quota 102. I nerazzurri, invece, possono arrivare fino a 105 punti, se riusciranno a vincere anche le 10 gare rimanenti alla da qui alla fine del campionato.