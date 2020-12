Inter-Shakhtar, duelli sulle fasce con Hakimi e Perisic favoriti. Scelte obbligate in mediana: le probabili

Manca sempre meno alla partita fra Inter e Shakhtar Donetsk: mercoledì sera le due formazioni si affronteranno nella sfida che servirà a capire se la formazione nerazzurra sarà fra le sedici squadre più forti d’Europa. Per centrare gli ottavi, Romelu Lukaku e compagni dovranno battere gli ucraini e sperare che Real Madrid e Borussia M’Gladbach non chiudano la loro gara in parità.

Al Meazza Antonio Conte riproporrà l'ormai canonico 3-5-2: scelte obbligate in mediana, dove causa l'infortunio di Arturo Vidal saranno in campo Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini. Ballottaggi solo sulle fasce, con Achraf Hakimi ed Ivan Perisic in vantaggio rispettivamente su Matteo Darmian ed Ashley Young. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Trubin; Dodo, Vitao, Bondar, Matvienko; Marlos, Stepanenko, Alan Patrick; Tetê, Junior Moraes, Taison