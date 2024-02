Reduce dal successo nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’Inter vola in trasferta per sfidare il Lecce, nella 26a giornata di Serie A, e continuare la corsa in solitaria al primo posto della classifica.

Inzaghi pronto ad affidarsi a un turnover abbastanza ampio, in vista anche del recupero infrasettimanale con l’Atalanta. Pronti almeno 5 cambi rispetto alla formazione vista contro l’Atletico Madrid: Carlos Augusto, Dumfries, Frattesi, Asllani e Sanchez, favorito su Arnautovic secondo Sky Sport.

Tuttavia, non sono da escludere nemmeno altre possibili novità, come il ritorno di Bisseck in difesa o l’esordio di Buchanan dal primo minuto, nel ruolo in cui ha esordito con la Salernitana, ovvero come esterno sinistro di centrocampo.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Lecce: