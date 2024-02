Non solo Carboni: l’Inter monitora il rientro di un altro gioiello

L’Inter è già al lavoro da settimane per costruire la rosa del futuro, come testimoniano gli acquisti a costo zero di Zielinski e Taremi, per i quali manca solo l’ufficialità. I nerazzurri, però, guardano anche alla linea verde, monitorando la crescita di alcuni giovani.

Oltre a Valentin Carboni, in prestito al Monza, Tuttosport racconta come l’attenzione della dirigenza interista sia rivolta anche verso Giovanni Fabbian. Il centrocampista classe 2003 è stato ceduto per 5 milioni di euro al Bologna la scorsa estate, ma un suo ritorno non è da escludere.

Questo perché l’Inter ha una clausola di riacquisto fissata a 12 milioni di euro, che dà anche la precedenza ai nerazzurri rispetto a qualsiasi altro tipo di offerta. I nerazzurri sono consapevoli (e l’opzione di recompra lo dimostra) delle potenzialità di Fabbian e stanno monitorando la sua crescita sotto la guida di Thiago Motta.

L’opinione di Passione Inter

Fabbian sta trovando sempre maggiore spazio nel Bologna e sta mostrando con continuità il suo potenziale. Essendo cresciuto nel vivaio nerazzurro, potrebbe essere un rinforzo importante per l’Inter, ma è chiaro, al tempo stesso, come i 12 milioni di euro di riacquisto rappresentino un investimento sostanzioso, che la società deve valutare con attenzione sotto ogni aspetto.