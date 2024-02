Futuro Inzaghi, CdS: “Piace a tanti a livello internazionale”

L’Inter sta vivendo una stagione eccezionale dal punto di vista dei risultati. Merito del lavoro di Inzaghi, capace di dare alla sua squadra principi di gioco e disposizioni tattiche in grado di far rendere tutti al massimo, come dimostrano i numeri difensivi e offensivi della squadra.

Quanto fatto dal tecnico nerazzurro, allora, non può certo passare inosservato, come evidenziato dal Corriere dello Sport. Per il quotidiano romano, la prossima Serie A potrebbe vedere tanti cambi di panchina al vertice e anche quella interista non è da escludere.

Il motivo? Proprio l’ottimo lavoro svolto da Inzaghi, che lo avrebbe fatto entrare a pieno titolo in un pool di nomi di livello internazionale, in ballottaggio per alcune panchine importanti all’estero. L’Inter, dal canto suo, non vorrebbe certo privarsi del tecnico, ma avrà la necessità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2025.

L’opinione di Passione Inter

Quanto scritto dal Corriere dello Sport ha un fondo di verità a livello generale (Inzaghi ad oggi è sicuramente un tecnico molto ambito), ma non tiene conto della volontà dell’Inter di continuare con il tecnico piacentino. Non a caso, già negli scorsi giorni erano trapelate voci proprio in merito al rinnovo di contratto, che dovrebbe arrivare a fine stagione. Il progetto tecnico nerazzurro parte proprio dal suo allenatore e un cambio di rotta sembra oggi molto improbabile.