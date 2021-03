Protti va controcorrente: “Per l’Inter uscire dalla Champions è stata una fortuna”

Igor Protti, ex grande attaccante degli anni ’90 e ex capocannoniere della Serie A con il Bari nel ’96, va controcorrente rispetto a chi ha dipinto il fallimento europeo dell‘Inter come una vera e propria tragedia.

Ai microfoni di TMW Radio infatti, Protti ha dichiarato: “Uscire ai gironi di Champions League per l’Inter qualche mese fa è stata una piccola fortuna. Così infatti si sono potuti concentrare totalmente sul campionato e rimontare il Milan. Adesso si trovano davanti grazie a Conte, che è super motivato. Sinceramente pensavo avrebbero lottato in 3-4 squadre per la vittoria finale, ma ormai mi sembra una corsa ridotta solo all’Inter”.

GUIDOLIN INCORONA LUKAKU>>>