Guidolin incorona Lukaku: “Il più decisivo del campionato, anche quando gioca male”

Francesco Guidolin, intervistato da Calcio Today, non ha dubbi: l’Inter è la grande favorita per la vittoria dello Scudetto e gran parte del merito è del colosso belga Romelu Lukaku.

Guidolin infatti ha dichiarato: “Finalmente questo campionato è combattuto e incerto, ma il vantaggio che ha acquisito l’Inter potrebbe rivelarsi determinante. L’arma in più della squadra di Antonio Conte è senza dubbio Lukaku. al momento è il giocatore più determinante del campionato. Anche quando non è al meglio e non gioca benissimo infatti, per quanto ormai sia cosa rara, è sempre utile alla squadra e spesso comunque decisivo. Senza contare l’enorme numero di goal che è in grado di mettere a segno”

IL PUNTO SUL FUTURO DI LUKAKU E SULLE SIRENE INGLESI>>>