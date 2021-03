Diquattro (Dazn): “Tifosi tranquilli, i prezzi saranno accessibili. Il nostro studio sarà lo stadio”

Dazn è entrato con prepotenza nel mondo dei diritti televisivi, e dopo aver trasmesso alcune gare per tre anni si è assicurata l’intero campionato di Serie A. Intervistata da La Gazzetta dello Sport, la manager Veronica Diquattro ha parlato della politica dei prezzi dell’azienda: “Chi ama il calcio può stare tranquillo. Non possiamo dare ancora una cifra precisa, ma certamente rifletterà la nostra filosofia: essere il più accessibili possibile. Sarà meno di quello che si spende oggi”.

Poi prosegue: “Ognuno avrà la possibilità di scoprite i contenuti che più cerca, magari evitando quelli che per lui sono meno interessanti. E potrà entrare sempre più in contatto con altri tifosi e scambiarsi pareri. Le nostre parole d’ordine sono: interazione e coinvolgimento”.

Sugli studi pre e post-partita: “È chiaro che anche noi evolveremo e creeremo momenti informativi sempre più ricchi. Ma sapendo che il nostro studio è lo stadio. In questi anni lo abbiamo dimostrato. Ci piace offrire agli abbonati la sensazione di essere in contatto con l’azione. Dentro le emozioni. E proseguiremo così. Abbiamo una grande responsabilità, vogliamo raccontare la serie A nel modo migliore. Ci sarà un “luogo Dazn”, ma sempre con un linguaggio fresco e giovane. Sicuramente non lo chiameremo mai studio”.