Verso Bulgaria-Italia, Sensi in pole per una maglia. In campo anche Barella: le probabili formazioni

Roberto Mancini continua a stupire e con la Bulgaria presenterà diverse novità di formazione: stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il commissario tecnico dovrebbe lanciare dal primo minuto il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi. Una chance che il giocatore nerazzurro potrà sfruttare anche per convincere Antonio Conte, dato che anche a causa di problemi fisici negli ultimi due mesi ha collezionato solamente trenta minuti in campo con la divisa della Beneamata.

Per la sfida di questa sera, in programma alle ore 20.45 ed in diretta su Rai1, dovrebbe scendere in campo anche l’altro nerazzurro Nicolò Barella.

BULGARIA: P. Iliev; Antov, Bozhikov, P. Hristov; Cicinho, Kostadinov, Malinov, Tsvetanov; Chochev, Despodov; Galabinov.

ITALIA: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Verratti, Sensi; Chiesa, Belotti, Insigne.

