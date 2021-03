Il Giorno – Trattativa con BC Partners interrotta. Pif davvero interessato alle quote: i dettagli

L’Inter resta ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro societario. L’attesa per il nuovo logo non ha messo da parte quella per le possibili società pronte a versare liquidità nelle casse nerazzurre acquistando una parte delle quote di Suning o addirittura le quote di maggioranza.

Bc Partners è una delle società che si è interessata all’Inter, ma la trattativa, come riporta Il Giorno, si è interrotta perché le parti non hanno trovato accordo sul prezzo di vendita. Al momento l’unica strada percorribile è quelli di trovare investitori che possano garantire un prestito ponte che possa consentire a Suning di restare al comando fino alla fine della stagione.

Tra i fondi di debito con i quale l’Inter sta dialogando è l’americano Fortress in pole position. Ma non va trascurato il fondo saudita, Saudi Public Investment Fund, meglio conosciuto come Pif. Il fondo è stato anche interessato ad entrare nel capitale del teatro alla Scala e, adesso, sembra molto interessato alle quote di maggioranza dell’Inter. La cosa certa è che alla famiglia Zhang servono 250 milioni di euro, bisogna solo capire a quale fondo affidarsi.

