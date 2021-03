Inter Women-Milan Femminile 1-4, il poker di Giacinti ferma le nerazzurre

Pesante sconfitta nel derby contro il Milan Femminile per l’Inter Women di Attilio Sorbi. Le nerazzurre hanno perso per ben 4-1 con il poker di Valentina Giacinti, attaccante rossonera. La partita si era messa subito in discesa per l’Inter con la rete dell’1-0 all’11’ siglata da Moller con un tiro dalla lunga distanza che si è infilato nell’angolino destro rasoterra.

Dopo pochi minuti, al 15′, arriva la rete del pareggio del Milan con un tiro, sempre dalla distanza, di Jane che viene respinto dal portiere nerazzurro sulla testa di Giacinti che insacca a porta vuota. Al 31′ arriva un calcio di rigore per il Milan trasformato da Giacinti con le rossonere che passano in vantaggio per 2-1. Il primo tempo si chiude con con la terza rete di Giacinti con un’azione sulla destra di Dowie che serve l’assist a Giacinti sul primo palo che finisce sotto l’incrocio.

Al 65′ arriva la rete del 4-1 per il Milan, ma poco dopo l’Inter colpisce la traversa con Dowie e successivamente un’altra occasione sprecata con Korenciova. Il match termina 4-1 dopo 3′ di recupero.

